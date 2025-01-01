Задържаха мъж, пребил приятелката си в Търговище, съобщиха от полицията.

На 1 ноември около 11,13 ч в РУ-Търговище е получен сигнал, че в квартал „Бряг“ на гр. Търговище 38-годишен мъж от село Ралица, след възникнал скандал, е нанесъл удари в областта на главата на жена, с която живеят на семейни начала. По този начин й е причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Мъжът е задържан в РУ-Търговище. По случая е започнато разследване.