Започва проект за изграждане на инфраструктура за водопровод и канализация (ВиК) в квартал “Лозенец”, а до края на годината ще бъде подменена водопроводната мрежа по някои централни старозагорски улици. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров.

Той допълва, че с изграждането на инфлираструктурата в квартал „Лозенец“ ще бъдат намалени сериозно загубите на вода. „След премахването на незаконните къщи там, кражбите на вода също са значително намалени. До края на годината ще бъде подменена мрежата по ул. “Руски”, южно от бул. “Славянски”, по ул. “Герасим Папазчев” пред гарата и по улица “Хаджи Димитър Асенов” от гарата до “Цар Симеон Велики”. След подмяната ще започнем преасфалтиране на тези участъци, защото са в лошо състояние“, написа Живко Тодоров.

Той отбелязва, че към момента на територията на общината има две населени места с нередовно водоснабдяване – селата Ракитница и Самуилово, и заявява, че и за двете ще бъдат предприети мерки и проблемите ще бъдат решени.

Решенията са взети след среща между общинското ръководство с управителя на водното дружество в Стара Загора инж. Радостин Миланов във връзка със състоянието на мрежата на територията на общината.

В края на август започна премахването на над 100 незаконни постройки край квартал "Лозенец". Тогава кметът обясни, че освен за незаконно присъединяване към водопроводната мрежа има сигнали и за продажба на ток от страна на местни тартори.