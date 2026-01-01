Вчера специализиран екип от батальон за защита на силите в Стара Загора е унищожил силно корозирал 76,2 мм кумулативен невъртящ се снаряд с взривател. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово, област Стара Загора.

Военнослужещите са действали под ръководството на капитан Иван Панайотов. Обезвреждането е извършено в учебен център „Люляк“.

Специализираният екип е бил задействан по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.