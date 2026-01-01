Пети пореден ден продължава издирването на 79-годишната Танка Манова от казанлъшкото село Ръжена.

Жената е в неизвестност от сутринта на 3 април, когато за последно е забелязана да върви в посока съседното село Кънчево. Въпреки мащабната спасителна акция, в която участват полиция, планински спасители и доброволци, към момента няма абсолютно никакви следи от нея.

Издирването продължава с обходи на нови, все още непроверени райони, като на терен работи и специализирана група със спасителни кучета. „Имаме доста голям ресурс, високопроходими автомобили, АТВ-та.

Надяваме се днеска да успеем да помогнем", заяви Неделчо Минчев от Българския червен кръст, началник на отряд Стара Загора и ръководител на спасителната акция. По думите му координацията на екипите е перфектна, като се проверяват абсолютно всички възможни версии, които биха довели до резултат.

Основното притеснение на спасителите остава пълната липса на следи. Минчев обясни, че отрядът е подсигурен логистично и няма нужда от допълнителна помощ на терен, но екипите се нуждаят от повече записи от камерите в съседните населени места.

Той призова всеки, който разполага с такава информаця или е забелязал възрастната жена, незабавно да подаде сигнал. Близките на Танка обаче започват да губят надежда заради изминалото време. Нейният син Райко Куманов споделя с болка, че след толкова дни без храна и лекарства шансовете за благополучна развръзка силно намаляват. „Толкова дни.. вече не вярвам да е между нас, освен ако не е в някоя къща", коментира той.

Семейството и доброволците са покрили огромен периметър от Ръжена до Кънчево, стигайки почти до река Тунджа. Обходен е и районът до село Ягода. Днес търсенето се прехвърля в посока от Кънчево към Розово, но Куманов с огорчение признава, че вече остават напълно без идеи къде другаде да търсят.