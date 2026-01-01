Доброволци, близки, роднини и полиция издирват 79-годишната Танка Колева Манова от село Ръжена, която е в неизвестност от сутринта на 3 април. Към момента няма и следа от изчезналата жена.

По информация на близките тя е била видяна за последно в посока село Кънчево. „Търсим я всеки ден, но няма никаква следа“, казва синът ѝ Райко пред NOVA.

Около 35 души са се включили в днешното издирване, като се претърсват райони западно от селото – посока, установена като последния ѝ маршрут чрез камери за видеонаблюдение.

Кметът на Ръжена Христо Ванеджиков обясни: „Това е посоката, която последно ни е известна като нейния маршрут, от камерите в края на селото. Вчера покрихме тази площ, но си мислим, че вечерта тя е в състояние да промени местоположението си. Надяваме се на добро развитие.“

Теренът в района е труднодостъпен, като има вероятност жената да се движи по черни пътища в района на Средна гора. В издирването се използват дронове и специализирана техника, а организаторите призовават още доброволци да се включат, включително хора с високопроходими автомобили.

По нареждане на полицията се изпуска и водата по канал, захранван от язовир Копринка, заради опасения, че жената може да се движи в този район.

„Последните дни имаше много сериозни валежи, а водата по канала не идва само от язовир Копринка. Няма да може да се източи напълно, но почти вече се вижда дъното на канала. Ще мине група, която да обходи отсечката по канала на изток от населеното място. От 3 април до днес няколко пъти са вдигани съоръженията, които събират отпадъци. Досега не сме намирали нищо под тях, освен боклуци“, каза още Ванеджиков.

Сборният пункт за акцията е в района на село Ръжена, като се очаква включването и на допълнителни полицейски екипи.

От местната власт призовават всички, които имат информация за изчезналата жена, да подадат сигнал на телефон 112. Издирването продължава.