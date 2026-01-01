В РИОСВ-Стара Загора са постъпили множество сигнали за неорганизирани емисии през покрива на котелен цех при експлоатацията на енергийните котли на топлоелектрическата централа на “Брикел“ АД и за миризми от производствената дейност извън границата на площадката, съобщиха от МОСВ.

На 19 март от директора на РИОСВ на дружеството е издадено предписание, с което се изисква да се предприемат мерки за извършване на ремонтни работи с цел преустановяване запрашаването на атмосферния въздух от работата на горивната инсталация на ТЕЦ „Брикел“.

Също така от оператора на централата се изисква да се преустанови работата на горивната инсталация на ТЕЦ-а за периода на извършване на ремонтните работи. Срокът за изпълнение на даденото предписание е 14-дневен, като е поставено задължението РИОСВ да бъде уведомена за предприетите действия и мерки.

Екип от експерти извършва проверка на място на площадката на ТЕЦ „Брикел“ АД, като при констатиране на нарушения срещу оператора, ще бъдат предприети съответни административно-наказателни мерки.