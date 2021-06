Рок фестивалът „We are going to Maglizh” ще се състои на 20-ти и 21-ви август тази година след принудителната пауза през 2020.



Това ще бъде осмото издание на фестивала за българска рок музика.



Условието за участие на групите е те да изпълняват само своя авторска музика като общо 10 метъл банди ще „забиват” в двата фестивални дни.



Първите потвърдили участие групи са КОНТРОЛ, GWENDYDD и CATORGA.



Мястото на провеждане е в подножието на Стара планина, в местността Равня край Мъглиж, а събитието се осъществява със специалното съдействие на Община Мъглиж.



Вход свободен!