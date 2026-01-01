В рамките на специализирана полицейска операция вчера са били арестувани 29-годишен мъж от Благоевград и 28-годишен мъж от с. Покровник. Това съобщиха от полицията.

Двамата криминално проявени разпространявали фалшиви обяви за спешна продажба на автомобили на занижени цени. След въвеждане в заблуждение на потенциални купувачи те изисквали превеждане на капаро по банкова сметка. След превода на парите мнимите продавачи преустановявали контакт с жертвата.

Нова киберизмама с фалшиви обяви за коли залива България

В имоти и моторни превозни средства, ползвани от двамата, са намерени и иззети мобилни телефони, SIM карти и други вещи, относими към разследваната престъпна дейност.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.