Районното управление (РУ) в Раднево е с нов шеф, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Стара Загора

Директорът на ОД на МВР-Стара Загора старши комисар Красимир Христов представи главен инспектор Димитров пред състава на управлението.

Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Илиян Димитров временно е назначен за началник на РУ-Раднево.

Главен инспектор Димитров е завършил ВСУ “Черноризец Храбър“-Варна със специалност „Защита на националната сигурност“.

Работи в МВР от 2008 година, като е заемал различни длъжности в ОД на МВР. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Досегашният началник Иван Вътков навърши пределна възраст за системата на МВР и по-рано директорът на ОД НА МВР старши комисар Красимир Христов му връчи почетен знак на ОД на МВР за дългогодишна служба в системата на МВР и постигнати високи професионални резултати.