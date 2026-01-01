Със заповед на главНИЯ секретар на МВР главен инспектор Ангел Ангелов е преназначен на длъжност началник на Районно управление (РУ)-Чирпан, съобщиха от ОД на МВР.

Той е завършил Аграрен университет в Пловдив, магистър по специалност „Растениевъдна продукция“, както и втора специалност „Специална педагогика“ в същия университет.

Работи в системата на МВР от 2010 година. През годините е бил на различни полицейски длъжности в РУ-Чирпан.

От януари 2023 г. до момента е бил началник на група „Криминална полиция“ в РУ. Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.