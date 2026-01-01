Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения срещу 26-годишен мъж за кражба на пари от дарения. Това съобщиха от обвинението.

Оттам допълниха, че срещу обвиняемия на 20 март тази година в Стара Загора е отнел кутия за дарения и съдържащата се в нея парична сума. Той отишъл в зоопарка, където имало поставена кутия за дарения. След като откачил кутията от поставката ѝ, избягал. В района на парк „Аязмото“ отворил кутията и взел около 80 евро, които били събрани.

Мъж открадна кутия за дарения от зоопарка в Стара Загора

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районната прокуратура в Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Обвиняемият е осъждан, като последното наказание лишаване от свобода е изтърпял през юли 2025 г.

Припомняме, че оставената кутия за дарения е била за набиране на средства за лечението на 8-годишно момче, страдащо от мускулна дистрофия.