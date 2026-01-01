Жена пострада, след като колата й я блъсна на заден ход, съобщиха от полицията в Стара Загора

По първоначална информация, на 17 юни в с. Габарево, по ул. "Розова долина" западно от кръстовище с ул. "Соколна" се движила кола, управлявана от 48-годишна жена, като водачката спира, излиза от автомобила и застава зад него. В същото време движещия се в посока изток-запад автомобил, управляван от 73-годишен мъж, навлиза в лентата за насрещното движение, блъска челно спрелия автомобил.

В резултат на удара автомобилът се измества назад и блъска застаналата зад него 48-годишна жена. Тя е откарана в болница, с различни наранявания, с опасност за живота. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В РУ-Казанлък образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.