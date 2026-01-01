13 дни преди по-високите цени на електроенергията и парното да влязат в сила, Комисията за енергийно и водно регулиране обоснова поскъпването пред депутатите от ресорната комисия в парламента. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни на какво се дължи очакваното поскъпване от 1 юли на тока с около 3% за цялата страна. По думите му основната причина е по-високата цена на борсата. Според Пламен Младеновски основната причина е по-високата цена на борсата.

Шефът на КЕВР защити поскъпването на тока и парното

„Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме. То се дължи на индексирането на оперативните разходи на дружествата. Смятам, че поскъпването, което предлагаме, е доста под инфлацията и е напълно съизмеримо с годишното поскъпване, което регулаторът определя всяка година. Като оперативни разходи на енергодружествата поскъпват трудът и материалите. Причината за конкретното поскъпване обаче е по-високата цена на борсата”, обясни Младеновски, предава NOVA.

По думите му увеличаването на цената на електрическата енергия не се дължи на поскъпването на мрежовите тарифи. Те се запазват като миналогодишните. Увеличението, твърди ресорният министър, се дължи на по-малките компенсации от Фонда и на по-високата цена, достигната на борсата.

Шефът на КЕВР увери, че регулаторът няма да утвърди исканото 30-процентно увеличение на топлоенергията. „Те всяка година искат такова огромно увеличение, но ние винаги ги режем до нивото на инфлацията. Смятам, че сегашното увеличение от 5% напълно отразява реалната ситуация”, подчерта Младеновски.

Югоизточна България е най-потърпевша от предстоящото увеличение на цената на тока. Хората там не разбират защо трябва да плащат по 100 евро сметки през зимата без видима промяна на качеството на услугата. „Би трябвало да се намери вариант, защото ние, пенсионерите, сме най-потърпевшата група. Сега последната сметка също беше много висока. Януари, февруари, март - много високи. Едната беше 96 евро и нещо, 97 евро, а аз съм сама”, оплаква се Пенка Щиркова.

Според Петър Драголов проблемът не е в повишаването на цената, а в това, че нищо не се променя в качеството на доставката и това води до лошо усещане в потребителя. „Имам един-два-три-четири електромера в пет различни краища на България и навсякъде е едно и също - ниско качество”, споделя той.

В Западна България увеличението не е много по-малко. Но има и хора като Камен Аврамов, за когото увеличението не е толкова стряскащо нито ще повлияе особено на малкия му бизнес. „Не се усеща да е много повече - около 300 евро средно годишно. Има месеци повече, има по-малко. Не е фатално. 3% са дребна сума. Ние, българите, сме свикнали да се оплакваме повече, като направим две морета - едно в България и едно в Гърция - ще ги поемем тези разходи”, шегува се той.

Не така стоят нещата за Мирослав Игнатов от Русе. Той се опасява, че увеличението на тока ще постави на колене бизнеса му. „Използваме между 5 и 15 киловатчаса, което не е малко за малък бизнес. Цената е плаваща. Всеки месец варират 30-50%, което го прави невъзможно за нас да планираме бизнеса си. Постоянно трябва да променяме цени и имаме големи проблеми с това. Ние ще поемем целия товар от това увеличение, защото е почти невъзможно да увеличаваме цените на нашите продукти”, казва производителят.