Мотоциклетист пострада след катастрофа в Благоевград, съобщиха от полицията.

На 17 юни на ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, лек автомобил, управляван от 27-годишна жена от града, потегляйки от ред на паркирани автомобили е отнел предимството на движещ се в същата посока мотоциклет, в резултат на което 53-годишният водач на мотоциклета е паднал и пострадал с комоцио, охлузна рана на ръката и хематом на коляното и скулата.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като тази на мотоциклетиста е отрицателна, а пробата на 27-годишната водачка е отчела наличие на 0,2 промила. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.