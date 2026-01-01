Пътнотранспортно произшествие затруднява движението по Подбалканския път в района на павелбанското село Долно Сахране, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

При инцидента има данни за загинал и за един пострадал човек, който е транспортиран в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 12:46 часа днес. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво.

На място има полицейски екип. Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента.