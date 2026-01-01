Главен инспектор Георги Костадинов е назначен за началник на Районното управление в Казанлък. Той беше представен пред състава от директора на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов.

Костадинов е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи. Той е завършил Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, както и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където е придобил магистърска степен по „Право“.

Работи в системата на МВР от 1998 г. През годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структури на ОДМВР-Стара Загора. От юли 2021 г. досега е началник на група 02 в сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ-Стара Загора. Костадинов е награждаван многократно за постигнати високи професионални резултати.

При представянето му старши комисар Димитър Машов заяви, че очаква от новия началник и служителите на РУ-Казанлък активна работа и решителни действия по основните приоритети на МВР.

Сред тях той посочи пътната безопасност, като акцентира върху засиленото полицейско присъствие на местата с концентрация на катастрофи и превантивната работа за намаляване на пътнотранспортните произшествия.

По отношение на конвенционалната престъпност Машов заяви, че очаква конкретни резултати, включително в борбата с престъпленията, свързани с наркотични вещества и наркоразпространението.

Главен инспектор Георги Костадинов благодари за оказаното доверие и заяви, че ще работи активно за изпълнението на поставените приоритети.

На представянето присъстваха и заместник-директорът на ОДМВР-Стара Загора комисар Асен Йорданов и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Павел Вълев.