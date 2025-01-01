Любимите на казанлъчани маршрути за разходка около емблематичния парк „Тюлбето“ са напът да бъдат заличени от битови и строителни отпадъци. Сигнали на граждани и проверка на място показват, че зелените площи в периферията на парка систематично се използват за нерегламентирано сметище.

Строителни отпадъци сред боровата гора

Възползвайки се от съществуващата инфраструктура, която позволява достъп на автомобили до крайните зони на парка, недобросъвестни граждани изхвърлят там тонове отпадъци. Гледката в подножието на боровата гора е смущаваща – цели купища с натрошени фаянсови плочки, стара изолация и автомобилни гуми са изсипани директно сред природата. Вятърът допълнително усложнява екологичната обстановка, разнасяйки парчета стиропор навътре в гората и между дърветата, което прави почистването почти невъзможно.

Отработено масло трови почвата

Още по-сериозна екологична заплаха представляват два изоставени автомобилни канала, намиращи се в района – вероятно част от стара военна инфраструктура. Съоръженията са превърнати в открити резервоари за токсични отпадъци.

Каналите са пълни с отработено двигателно масло и стари маслени филтри, изхвърлени от хора, решили да обслужат автомобилите си сред природата, вместо в сервиз. Ситуацията е особено критична, тъй като част от омаслените филтри са разхвърляни извън бетоновите съоръжения. Черната течност се изтича директно в почвата и корените на боровете, създавайки дълготрайна опасност за растителността в района.

Порочен кръг за сметка на данъкоплатците

От Община Казанлък неведнъж са организирали акции за почистване на периферията на парка и поречието на близката река. Въпреки усилията на администрацията и разходването на общински бюджет за ликвидиране на незаконните сметища, нарушителите продължават да замърсяват терените.

Липсата на ефективен контрол и ниската екологична култура на част от жителите превръщат усилията по поддръжката на парка в сизифов труд, а разходите за почистване отново ще бъдат платени от всички коректни данъкоплатци в града.