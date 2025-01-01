Жители от село Герман излязоха на протест заради застрояването в района, а нов строеж предизвика недоволството им.

"Това е незаконен строеж, който започна преди няколко месеца, без да се уведомят съседите. Започна строителство на блок, за който ние разбрахме случайно от интернет, защото започнаха да продават имоти на зелено и така разбрахме, че ще бъде тук, на това място на ул. Боне Хаджибонев 37А ", каза Лидия Иванова, жител от село Герман.

БТА

Тя уточни, че в Общината са подали жалби, тъй като не желаят жителите от селото да има блок между къщите.

"Освен това решиха, че ще строят подземни гаражи, които опират на границата на нашите имоти, без да искат съгласието ни, което подкопава нашите къщи", каза още Иванова.