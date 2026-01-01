Започна обновяването на Дебърската градина на ул. “Лайош Кошут” в София. Начало на ремонта бе дадено от кмета на район "Красно село" Цвета Николаева, лидера на “Спаси София” Борис Бонев и общинските съветници Стефан Спасов, Гергин Борисов, Росица Николова.

БТА

Нова детска площадка, уличен фитнес, напоителна система, ново осветление и алеи ще бъдат изградени в следващите 60 дни, съобщи Цвета Николаева. Тя каза още, че ще бъде възстановена и стогодишната чешма, донесена от дебърските българи. Скулптурата на мече от чешмата беше демонтирана в началото на годината, за да бъде реставрирана с цел запазване на нейния автентичен вид и значението ѝ като символ на градината, каза кметът на "Красно село".

БТА

Николаева допълни, че още в началото на лятото всички ще могат да се насладят на обновената Дебърска градина, създадена преди около 100 години от преселници от град Дебър в днешна Република Северна Македония.

БТА

Борис Бонев каза, че групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет е направила необходимото да бъдат осигурени 350 хил. евро за ремонта на градинката. Бонев заяви, че ще следят за качеството на изпълнението на ремонтните дейности и призова гражданите да пазят направеното.

БТА