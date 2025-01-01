Мъж загина при тежка катастрофа в София.

Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България".

Според свидетели автомобилът се ударил в стълб. На мястото на инцидента са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната.

24-годишен е загиналият при катастрофата. Инцидентът е станал около 1 часа след полунощ.

Мъжът е изгубил контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място. Заради инцидента на мястото са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват.