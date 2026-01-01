Кметът на София Васил Терзиев посети 8 СУ „Васил Левски“ по повод годишнината от гибелта на Васил Левски. Посещението премина в тържествена атмосфера, изпълнена с почит към делото и заветите на Апостола на свободата, съобщиха от Столична община.

Ученици посрещнаха кмета със стихове и изпълнение на песни, посветени на Левски. С вълнение и искреност те припомниха неговия подвиг и саможертва. Една от песните завърши с думите „България да бъде всичко за нас“ - послание, което се превърна в естествен акцент в словото на кмета.

В своето обръщение той подчерта, че делото на Левски ни задължава не само да помним, а и да действаме. „Живеем във време с трудни моменти и трудни избори. Именно тогава най-силно личи характерът на човека“, коментира Терзиев.

България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски

По думите му следването на завета на Левски означава отговорност, честност и готовност да вземаме именно трудните, но правилни решения, дори когато те не са лесни или популярни.

Кметът изтъкна, че няма външни спасители и че бъдещето на България зависи от усилията на всеки един от нас. „Всеки от нас носи своята отговорност - в семейството, в училище, в обществото. Всеки от нас може да бъде герой - не непременно с големи думи, а с ежедневните си действия, със смелостта да постъпва честно и да отстоява доброто“, допълни той.

В заключение кметът насърчи учениците да бъдат добри хора, активни и отговорни граждани, да пазят паметта за Левски жива и да превръщат неговите идеали в част от своя личен избор и поведение. Той благодари на ръководството и учителите на училището за усилията им да възпитават у децата любов към България, уважение към историята и стремеж към знание.

В края на тържеството организаторите от дирекция „Култура“ към Столична община осигуриха за децата специални подаръци книжки „Аз уча за Васил Левски“ - символичен жест, който да напомня за заветите на Апостола.