Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - за служителя на ЦГМ, който нападна двама мъже в центъра на София.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но счете, че има опасност от извършване на ново престъпление.

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения.

Припомняме, че инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип.