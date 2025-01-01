От 2 до 5 октомври Фондация „София диша“ ще осъществи второто издание на Sofia Art Fair – единственото международно изложение за съвременно изкуство в България. Събитието ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park.

Под мотото IMAGINE, Sofia Art Fair 2025 ще събере над 30 галерии и колективи от 13 държави, включително България, както и водещи артисти, куратори, колекционери и директори на музеи. Международното участие тази година е още по-силно, превръщайки събитието в ключова сцена за културен обмен в региона.

Програмата обхваща изложбена част с широк спектър от жанрове – живопис, скулптура, фотография, видео-арт, дигитални и имерсивни проекти. Специалният кураторски проект Expanded Perspectives ще представи мащабни произведения и нови медийни формати.

SAF Talks 2025, кутирана от Радослав Механджийски (Art and Culture Today), ще събере международни куратори, директори на културни институции, галеристи, колекционери и експерти. Програмата е посветена на глобалния диалог за ролята на изкуството и ще постави акцент върху иновациите, устойчивостта и социалната ангажираност на културния сектор.

Сред специалните акценти на изложението са официалното откриване на 2 октомври, кураторски обиколки за публика и медии, както и образователни програми за деца и младежи.

Събитието ще се проведе от 2 до 5 октомври 2025 г. в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park. На 2 октомври ще се състои официалното откриване, достъпно за гости със специални покани или закупили VIP билети. От 3 до 5 октомври изложението ще бъде отворено от 11:00 до 20:00 за посетители със закупени билети, които могат да бъдат намерени на sofiaartfair.art/tickets. Входът е свободен за лица под 18 години и за хора в неравностойно положение.

Sofia Art Fair 2025 утвърждава София като активен участник на международната сцена на съвременното изкуство и създава платформа за среща между култури, идеи и нови перспективи.