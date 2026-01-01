Столична община ускорява ремонтните дейности по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Самоковско шосе“ във връзка с подготовката за провеждането на колоездачното състезание Giro d’Italia, съобщиха от общината.

От 6 април, при благоприятни метеорологични условия, започват ремонтни дейности по двата булеварда, свързани с подготовката на трасето за събитието.

По бул. „Самоковско шосе“ ще се работи в участъка от Софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген“, а по бул. „Цариградско шосе“ – от бул. „Копенхаген“ до „Площад на авиацията“ и „Орлов мост“ в посока към центъра.

Предвидено е монтаж на шахти за отвеждане на дъждовни води и ремонт на локални неравности по пътната настилка с цел подобряване на безопасността и експлоатационната годност на пътя.

Дейностите ще се извършват поетапно в малки участъци, без пълно спиране на движението, но с временно стесняване на пътните ленти. От общината уточняват, че ще се избягват часовете с най-интензивен трафик.

По бул. „Самоковско шосе“ ремонтите ще се извършват в двете платна, като движението ще се ограничава поетапно в отделни участъци. По бул. „Цариградско шосе“ ще се работи основно в бус лентата.

Очакват се временни затруднения в движението. От Столичната община призовават шофьорите да се движат внимателно и при възможност да използват алтернативни маршрути. Планира се ремонтните дейности да приключат до края на април.

Giro d'Italia 2026 ще включва три етапа в България, които обхващат повече от 600 км и включват множество общини от Несебър до София, съобщиха организаторите в края на миналата година.

През февруари Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675 евро за провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха тогава от пресслужбата на кабинета.