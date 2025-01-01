Протестиращи изхвърлиха чували с отпадъци пред Народното събрание в знак на протест срещу кризата със сметосъбирането в някои столичните райони. Причината за недоволството е продължаващата вече близо месец криза със сметоизвозването, която според тях се задълбочава.

Проблемът възникна по-рано през месеца, когато договорите с почистващите фирми за двата района изтекоха. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да се поддаде на „рекет“, като определи поисканите от кандидатите суми за твърде високи.

"Оставих боклук пред парламента, защото има много несъбран боклук из София. Нищо не се прави по въпроса. В крайна сметка трябва някакъв протест по-сериозен цялостно. Смесена е вината. Общо взето е смес между мафията, политиците и безхаберна работа и те всичките вървят ръка за ръка, така, че това е основната причина", каза участник в протеста пред БНР.

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване

"Недоволството е към управляващите и така наречената коалиция "мафия", защото те наистина са такива. Не е към кмета, защото той е от две години. Този проблем с боклука е поне от 15 години, най-малко", допълни протестираща.

От 17.30 ч. жители на столичния квартал "Люлин" също организират протест срещу нерешения според тях проблем с извозването на боклука. Възможно е недоволните да блокират движението на кръстовището на булевардите "Царица Йоана" и "Петър Дертлиев".

По-рано столичният градоначалник увери, че ситуацията вече е под контрол и от днес, 30 октомври, почистването в „Люлин“ и „Красно село“ се поема от общинското предприятие „Софекострой“.

По думите на Терзиев това временно решение ще бъде на значително по-ниска цена от първоначално заложената в обществената поръчка, тъй като няма да се използва нова техника.