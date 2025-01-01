Парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии подкрепи на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, предложени от Министерския съвет на 20 август 2025 г.

Промените предвиждат синхронизирането на националното законодателство с европейските общи правила за безопасност на продуктите, рисковете за потребителите, включително и тези, свързани с новите технологии.

Комисията за защита на потребителите се посочва като единно национално звено за контакт на България в Европейската система за бързо предупреждение за обмен на информация за предприетите коригиращи мерки за опасни продукти, става известно от текстовете на законопроекта.

Установяват се задължителни изисквания за изземване на опасни продукти и за предоставяне на информация на потребителите в тези случаи. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случаи на изземване на опасни продукти - ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платените средства.

Създава се още специална уредба за искове за защита на колективните интереси на потребителите.

На представянето на промените в комисията присъства заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

Водещата комисия по икономическа политика и иновации също подкрепи промените в закона.