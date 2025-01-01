В Айтос ще има синя зона за платено паркиране. Това бе решено на днешното заседание на Общинския съвет (ОбС).

Очаква се зоната да обхване около 550 паркоместа. Границите ѝ ще обхващат улиците "Васил Левски", "Генерал Гурко", "Софроний", "Христо Ботев", "Братя Миладинови", "Станционна", "19-и февруари", "Неофит Бозвели", "Кирил и Методий", "Димчо Карагьозов", "Петър Станев", "Александър Стамболийски", "Филип Кутев", "Москва", "Свобода", "Димитър Зехирев" и "Лъдженска".

За живеещите в зоната месечният абонамент за един автомобил ще бъде 19,56 лв. (10 евро), а за втори – 39,12 лв. (20 евро). Годишният абонамент за една кола ще струва 119,30 лв. (61 евро), а за втора – 238,61 лв. (122 евро). При неправилно паркиране поставянето на скоба ще струва 39,12 лв. (20 евро).

Почасовото паркиране ще струва 1,17 лева (0,60 евро). Служебният годишен абонамент ще бъде 1998,86 лв. (1022 евро).

По време на обсъждането част от съветниците изразиха притеснения, че таксите за служебните абонаменти са твърде високи за местния бизнес. В залата бе уточнено, че по време на двете обществени обсъждания не са постъпили възражения от граждани.

Съветниците одобриха и проект на Меморандум за сътрудничество в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 г. Документът предвижда партньорство между общините в региона с цел съвместни инициативи в културната сфера.

Общинският съвет в Айтос прие актуализация на разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г., свързана с необходимост от осигуряване на средства за текущи инвестиционни дейности. По предложение на групата съветници от БСП бе направено допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, като бе предвидено отдаване под наем на сградата Музейна сбирка в с. Топчийско, община Руен. Бе одобрена продажбата на два общински имота – един в Айтос (ПИ №4527 с площ 585 кв. м) и един в с. Черноград (УПИ ХІ-общ. в кв. 30) чрез публичен търг с явно наддаване. Общинските съветници дадоха разрешение за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) за няколко линейни обекта, свързани с електрозахранването на зони в землището на Айтос, включително трасета на кабелни линии и електромерни табла.