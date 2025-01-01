Един милион и осем хиляди туристи са посетили Варна от началото на годината до 10 октомври, съобщи зам.-кметът на общината Снежана Апостолова. По думите й реализираните нощувки през този период са малко над 5 милиона. Ръстът на гостите в сравнение с миналата година е близо 5 процента. При нощувките увеличението е около 3 на сто. Най-многобройни са гостите от Румъния, допълни Апостолова. На следващите позиции са туристите от Украйна и България.

Общината е обявила две обществени поръчки, които трябва да подкрепят устойчивото развитие на туризма във Варна. Апостолова уточни, че решението за начина как да бъдат изразходени средствата от бюджета е взето заедно с Консултативния съвет по туризъм.

Осигурените средства са 750 000 лева. Едната обществена поръчка, която е на стойност 320 000 лева без ДДС, е за реклама на туристически пакети в четири региона в Германия. Идеята е Варна като дестинация да бъде популяризирана в специализирани бюра и чрез дигиталните канали. Апостолова допълни, че другата обществена поръчка е за 305 000 лева без ДДС и е за реклама на транспортна свързаност. Средствата са за въздушния транспорт, като парите ще бъдат насочени към една редовна и една сезонна линия.

Снежана Апостолова е сред участниците в 18-ото издание на Черноморския туристически форум, който започна във Варна. През тази година акцент в дискусиите на двудневната конференция са предизвикателствата и перспективите на международния пазар. Основен организатор на събитието е Варненската туристическа камара в партньорство с Общината и министерството на туризма. В дискусиите участват представители на бизнеса, на академичните среди и на различни институции.