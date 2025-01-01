Белият призрак на средиземноморската гора - така Анхел Идалго, любител фотограф на природата, описва последната си находка, докато преглеждал кадрите си от една от камерите си, разположени дълбоко в планинските вериги на Хаен, Южна Испания, предава Euronews.



Идалго успял да заснеме иберийски рис с левцизъм - генетично заболяване, което води до частичната загуба на пигментация при животните, причинявайки бяло или петнисто оцветяване на кожата, козината или перата им. Животните с това заболяване са с нормален цвят на очите, което ги различва от албиносите.



Според местната медия Ahora Jaén това рядко откритие е станало на 22-ри октомври в провинцията Хаен.



Местонахождението на белия рис в дивата природа се пази в тайна, като се отбелязва, че животното не носи нашийник за проследяване. Според данни на Испанското министерство на екологичния преход популацията на този рядък хищник е надхвърлила 2000 екземпляра през 2023 г., разпръснати между двете страни на Иберийския полуостров.



Иберийският рис, наричан още испански рис, е хищник от семейство Коткови, който е критично застрашен от изчезване и се среща единствено в Андалусия. Първоначално смятан за подвид на обикновения рис, иберийският вид се отличава с по-малките си размери и склонността си да обитава открити терени в сравнение с евроазиатския рис.