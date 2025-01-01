Въоръженото крило на Хамас обяви, че в 16:00ч. българско време ще върне на Израел телата на двама заложници, държани в Газа, в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 10 октомври, предаде АФП.

Бригадите Еззедин ал-Касам обявиха в своя Telegram акаунт, че ще върнат телата на „двама израелски заложници“.

Досега палестинското ислямистко движение е върнало останките на 15 от 28-те тела, които все още се намираха в Газа и трябваше да бъдат върнати в началото на примирието, като увери, че намирането на останките е „сложно и трудно“ в разрушената територия.

Хамас обяви, че отлага връщането на останките, което беше планирано за същия ден, поради „нарушения“ на примирието от страна на Израел.

На същия ден израелският премиер нареди „незабавни“ удари по Газа, като обвини Хамас, че е нарушил примирието, убивайки израелски войник в Рафах, в южната част на територията.

Тези удари доведоха до над 100 смъртни случая в Ивицата Газа, включително жени и десетки деца, според Гражданската отбрана, която работи под контрола на Хамас, и болниците.

На 27 октомври Хамас върна на Израел останките на заложник, които съдебните лекари в крайна сметка идентифицираха като тези на мъж, Офир Царфати, част от останките на когото вече бяха върнати.

Тези последователни забавяния предизвикаха гнева на израелското правителство. Вчера сутринта обаче Израел обяви, че възобновява прилагането на примирието.

От своя страна Хамас заяви, че неговите бойци „нямат никаква връзка с инцидента със стрелбата в Рафах“ и потвърди ангажимента си към примирието.