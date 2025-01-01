Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Елеонора Димитрова Димитрова за посланик на България в Бразилия. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

По-рано този месец Димитър Михайлов Михайлов беше назначен за посланик на България в Катар, Наталия Евгениева Узунова за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.