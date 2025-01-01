През празничните дни около Коледа и Нова година – от 24 декември до 4 януари, във всеки варненски район ще работи по една дежурна детска градина, решиха на своето заседание общинските съветници от крайморския град.

Само в „Приморски“ ще бъдат отворени две градини.

Основният аргумент за въвеждането на новата организация на работа е да се избегне излишното разхищение на пари, храна и човешки ресурси.

По данни на администрацията в края на миналата и началото на тази година при предварително заявени за посещение 9649 деца, са присъствали само 5287. Това са 7,58 на сто от записаните в градините деца. Междувременно на работа са били над 2900 учители и служители в 53-те варненски градини.

Освен това за шестте дни на ваканцията са отчетени 4362 нереализирани порции храна.