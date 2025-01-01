Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод с голям диаметър на бул. "България" № 62 в София се налага промяна на схемата на водоснабдяване, слабо налягане и е възможно замътване на водата в някои квартали, съобщиха от "Софийска вода"

Засегнатите квартали са жк. "Лагера", жк. "Белите брези", жк. "Красно село - Борово", жк. "Хиподрума", жк. "Стрелбище", жк. "Иван Вазов", жк. "Гоце Делчев", жк. "Кривата река" и част от кв. "Манастирски ливади - запад" в района между ул. "Родопски извор", ул. "Мур", бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков".

Къде няма да има вода в София

Ще бъдат засегнати Военномедицинска академя, и Александровска болница.