"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 13 ноември - четвъртък във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи по ул. „Васил Левски“, с. Мрамор се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: с. Волуяк, с. Мрамор, с. Житен.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: с. Волуяк - центъра, с. Мрамор - центъра, с. Житен - центъра.

Във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Иван Александър“, жк. „Света Троица“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Хайдут Сидер“ от площад „Преображение“ до бул. „Сливница“ и блокове № 301 и № 302.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 300.

Във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Христо Смирненски“, жк. „Лозенец“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „ Христо Смирненски“ от бул. „Св. Наум“ до бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Св. Наум“ от бул. „Джеймс Баучер“ до ул. „Вишнева“, ул. „Презвитер Козма“ от бул. „Св. Наум“ до ул . „Йоан Екзарх“ и ул . „Йоан Екзарх“ от ул. „Презвитер Козма“ до ул. „Св. Гора“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пл. „Велчова завера“ № 1.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.