"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 13 ноември - четвъртък във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи по ул. „Васил Левски“, с. Мрамор се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: с. Волуяк, с. Мрамор, с. Житен.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: с. Волуяк - центъра, с. Мрамор - центъра, с. Житен - центъра.
Във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Иван Александър“, жк. „Света Троица“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Хайдут Сидер“ от площад „Преображение“ до бул. „Сливница“ и блокове № 301 и № 302.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 300.
Във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Христо Смирненски“, жк. „Лозенец“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „ Христо Смирненски“ от бул. „Св. Наум“ до бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Св. Наум“ от бул. „Джеймс Баучер“ до ул. „Вишнева“, ул. „Презвитер Козма“ от бул. „Св. Наум“ до ул . „Йоан Екзарх“ и ул . „Йоан Екзарх“ от ул. „Презвитер Козма“ до ул. „Св. Гора“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пл. „Велчова завера“ № 1.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.