Шофьор прелетя през градинка, дървета и се заби във вход на жилищен блок в столичния квартал „Дружба“ с над 100 км/час. Това съобщи във видео заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков.

Инцидентът е станал в късните часове на 26 август. Той разказа, че свидетели на инцидента са останали на място до пристигане на органите на реда.

По негови думи водачът е невредим. „Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. От свидетелства на очевидци тръгва с над 100 км/час от светофара на „Обиколна“ и „Цветан Лазаров“, отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока“, допълва Цветков.

Заместник-кметът поясни, че пробата му за алкохол от дрегера е 1.44 промила.