Катастрофа между два леки автомобила стана на кръстовището на булевард „Иван Михайлов“ и улица „Славяска“ в Благоевград, в близост до Югозападния университет „Неофит Рилски“.

По първоначални данни при инцидента няма сериозно пострадали хора. На място са пристигнали екипи на полицията, които изясняват причините за произшествието.

През изминалото денонощие са станали 25 пътнотранспортни инциденти, при които са ранени 34 души, загинали няма. Това сочат данните на МВР, публикувани на сайта на ведомството.

БТА

В София са регистрирани 32 леки катастрофи и шест тежки. При тях са ранени девет души, като един човек е с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 576 пътни инцидента с 37 починали и 755 пострадали.

МВР регистрира 4363 произшествия на пътя от началото на годината, загинали са 274 души, а 5482 са ранени.