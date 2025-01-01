/ Пресцентър МВР

При специализирана полицейска операция служители на СДВР иззеха 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лога на различни търговски марки, съобщиха от МВР.

Работата по случая започнала след постъпила оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ СДВР за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин.

При проведените оперативно-издирвателни действия от страна на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

фалшиви перилни препарати
Пресцентър МВР

В рамките на извършената проверка е установено наличието на 11 палета с 2165 перилни препарати с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки, разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули, носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство по чл. 172б от НК.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

фалшиви перилни препарати
Пресцентър МВР

Пресцентър МВР
Последвайте ни

София