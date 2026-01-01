За времето от 6 до 16 часа вчера на територията на Районното управление в Самоков бе проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

За притежание на наркотични вещества е задържан 31-годишен криминално проявен местен жител. При извършена проверка у него е открито и иззето пликче с около два грама тревиста маса, реагираща на MDMA (екстази). По случая е регистрирана преписка по член 354А от Наказателния кодекс.

В рамките на акцията са проверени 290 МПС и 396 лица. Съставени са 136 фиша и 8 акта по Закона за движение по пътищата. Заснети са 12 нарушения на скоростните режими и са връчени 14 електронни фиша. Инспектирани са 7 заложни къщи и 11 търговски обекта.

В нерегламентиран търговски обект е намерен тефтер с изписани имена и прякори и отразени срещу тях различни цифри и парични суми. По случая е регистрирана преписка във връзка с чл. 167, ал.2 от Наказателния кодекс.