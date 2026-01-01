Официално беше открит изцяло ремонтираният покрит многоетажен паркинг на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София. Събитието се проведе днес в присъствието на посланика на Франция в България Мари Дюмулен, основателя, председател и главен изпълнителен директор на френския инвестиционен фонд „Меридиам“ (Meridiam) и председател на Надзорния съвет на „СОФ Кънект“ Тиери До, главния изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро, както и представители на изпълнителя „Главболгарстрой Холдинг“.

Хесус Кабайеро определи проекта като най-големия до момента в рамките на концесията на столичното летище. По думите му инвестицията възлиза на над 16 млн. евро и включва цялостно обновяване и модернизация с прилагане на иновативни технологии, използвани за първи път в България.

„Това е още един важен етап от нашия ангажимент за модернизация на летище „Васил Левски“ - София“, заяви Кабайеро. Той подчерта, че паркингът разполага с близо 1000 места и осигурява директна връзка с терминала чрез четири асансьора, което значително подобрява удобството за пътниците, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

В рамките на проекта на ниво нула е изграден и нов етаж с 30 допълнителни паркоместа за хора с намалена подвижност. Кабайеро акцентира и върху екологичните аспекти на реконструкцията, като посочи, че всички отпадъчни материали от строителството са били рециклирани и повторно използвани.

Председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ГБС - Инфраструктурно строителство“ Тодор Гочев отбеляза, че за по-малко от една година паркингът е бил трансформиран от почти аварийно състояние в модерно съоръжение, изградено с най-новите технологии и материали, и отговарящо на всички съвременни нормативни изисквания. По думите му обновената инфраструктура вече осигурява по-висок комфорт за пътниците, които пристигат и заминават от летище „Васил Левски“ - София. Гочев пожела на концесионера съоръжението да бъде добре поддържано и експлоатирано с грижа и удовлетворение.

Председателят на Надзорния съвет на „СОФ Кънект“ Тиери До подчерта дългосрочния характер на инвестициите на компанията в столичното летище. „Нашата инвестиция в летище „Васил Левски“ - София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентоспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден, което се развива устойчиво и с гордост обслужва своите пътници по най-високи световни стандарти“, каза Тиери До.

