От петък – 23 януари, се ограничава преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т по път III-6004 Горна Малина – Байлово. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: по път III-105 в района на Елин Пелин и по общинската пътна мрежа. Промяната в организацията на движение е поради ремонтът на третокласния път. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Припомняме, че през ноември миналата година започна превантивен ремонт на 14 км от третокласния път III-6004 Горна Малина – Байлово, в отсечката между кръстовището с Подбалканския път I-6 и село Байлово /км 0 до 14-и км/. При изпълнението на строителните дейности трафикът на леки автомобили не се спира, а превозните средства преминават в лентата, в която не се работи.

Превантивният ремонт включва полагане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването и възстановяване на всички пътни принадлежности, полагане на маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтът на третокласния път се изпълнява от дружество, с което АПИ има договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършването по задание е февруари 2027 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.