От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3 - районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”, каза зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков на брифинг пред сградата на Столичната община във връзка с подписването на договора за чистота в Зона 3.

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На финалната права сме – остават ни няколко дни за събиране на всички документи и подписване на дългоочаквания договор за чистота в Зона 3. Договорът е за предварително изпълнение и същността му е за пет години, каза още инж. Неделков.

Има два месеца за мобилизация за извършване на всички дейности. Столичният инспекторат стриктно ще следи дейностите и ще се направи всичко необходимо фирмата да извърши задълженията си по договора, а, ако те не се изпълняват – ще бъдат санкционирани, добави инж. Неделков.

Той каза, че Столичният инспекторат е извършил проверка на наличната техника на фирмата, а от изискуемите минимално 14 камиона има 17 налични и 12 автомобила за миене и за снегопочистване през зимата. Те са общи за цялата Зона 3. Има и мотометачки, и камиони за едрогабаритен отпадък, разясни Николов.

От договорената цена от 134 евро на тон успяхме да спестим около два милиона евро на петгодишна база, каза зам.-кметът по екология. Според Неделков спестените пари могат да отидат за модернизация на ресора.

В отговор на въпрос за сметоизвозването в "Изгрев", инж. Неделков каза, че по време на организацията от страна на кмета на района Делян Георгиев дейностите по сметосъбиране не са се извършвали в съботно-неделните дни. Трябваха ни три дни, за да наваксаме, каза Неделков. В последните дни се събира над 90% от отпадъка в района и положението е доста по-добро от това, което беше през последните месеци. Не е коректно да си прехвърляме топката кой е виновен, без значение кой от коя партия е, коментира Николай Неделков.

По неговите думи към момента се чака решение за Зона 1 и Зона 7, а засега няма индикации в някоя от зоните да има опасност от криза с боклука. Има общински капацитет, който да поеме дейностите при извънредна ситуация, добави инж. Неделков.