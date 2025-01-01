на. Организаторите се обявяват против оставането накато изпълняващ функциите главен прокурор, както и срещу възможносттада остане начело на Върховния административен съд, съобщи NOVA

След множество протести с искане за европейска, демократична държава с нормално функционираща съдебна система, от инициативата "Правосъдие за всеки" отново се събраха в центъра на София. По думите им инцидентите от последния месец са показали липсата на правов ред, който застрашава и живота на хората.

По-късно вечерта протестиращите блокираха "Орлов мост".