Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 58-годишен мъж, заканил се с убийство на двама души.



На 23 март в столичния „Младост 3“ след възникнал скандал, обвиняемият се заканил с убийство на Г.А. и А.А., като насочил срещу тях пистолет марка „Макаров“ и започнал да крещи: „Ще ви убия, махайте се оттук, ей сега ще ви убия“.



Заканването възбудило основателен страх за осъществяването му у Г.А. и А.А.



По случая е образувано досъдебно производство.



Предвид чистото му съдебно минало и здравословното му състояние, наблюдаващ прокурор е постановил мярка „гаранция в пари“ в размер на 500 лева спрямо обвиняемия.



