Софийска районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж, забил нож в крака на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 7 февруари в жилище в ж.к. „Ботунец“ в София, обвиняемият е нанесъл удари с юмрук в ребрата на жената, стискал я е с едната си ръка за шията, а след това е забил кухненски нож в дясното й бедро. Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Постоянен арест за мъж, намушкал приятелката си в София

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор, мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.