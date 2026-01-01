Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София са задържали над 1 кг мощен анаболен стероид, а митнически служители на Митнически пункт Български разменно-сортировъчен център - 500 ампули с „тестостерон депо“. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



Количеството от 1,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Китай, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в столицата. Съдържанието в нея е декларирано като хранителна добавка. Получател е български гражданин. При проверката са взети проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Лабораторната експертиза е установила, че вместо хранителна добавка, веществото в пратката е тренболон енантат. Той е сред най-силните анаболни стероиди за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана и работата по случая продължава.

При друга проверка с рентгенова апаратура на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят - физическо лице с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 100 кутии с по пет ампули или общо 500 „тестостерон депо“ - 250 мг/мл – разтвор за инжекции, с етикет на опаковката на Агенцията по лекарствата и медицинските средства на Република Сърбия. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът на препарата е забранен, стоката е задържана.



Само през последните седмици митническите служители от ТД Митница София иззеха при други проверки 7840 таблетки и над 6 кг прахообразни лекарствени и билкови продукти в багаж на пътници, пристигащи от Индия, както и 580 хиалуронови филъра и 7 колагенови бустери в друга пратка от Южна Корея.



Засилените проверки са част от мерките на Агенция „Митници“ за ограничаване на незаконния внос на медицински и козметични продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите.