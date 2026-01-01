Локализиран е пожарът в склад в София, няма засегнати съседни сгради. Това съобщиха от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за БТА.

БТА / Минко Чернев

Пожарът избухна до "Балканстар Ритейл" на ул. „Градинарска“ 5А в квартал "Хаджи Димитър".

Гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки. Сигналът за огъня е получен в 18:18 ч., като на място са изпратени 5 противопожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН.

Стълб от задушлив черен дим се изви над столицата.