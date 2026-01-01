Маршът на хамелеоните започна с пълна сила. Целта е очевидна: най-големият проблем да престане да бъде Пеевски и Борисов, а вместо това да започнат войни между управляващи и свободна опозиция. Това написа бившият лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков във Facebook.

Визирайки "политическата инфраструктура на олигархията - олигарси хамелеони", той твърди, че целта е премиерът Румен Радев да бъде "скаран с хората, с които все още има шанс да бъде избран нормален Висш съдебен съвет и нов нормален главен прокурор".

"Да, хората от ПБ направиха няколко сериозни гафa за кратко време. А ехидни интервюта като това на Иво Христов само наливат масло в огъня. Междувременно Борисов стои тих, Пеевски - още по-тих", пише Петков.

"Но някой трябва да напомни от прогресивните хора в "Прогресивна България" като Иван Демерджиев, Пеканов и останалите в тази група нещо много ясно: Проблемът не са свободните хора в свободната опозиция. Не са хората с европейска ориентация", добавя той.

По думите му без независим Висш съдебен съвет няма да има разграждане на олигархичния модел.

"Време е за бърза корекция на поведението, на фокуса и на политическия инстинкт. Иначе маршът на хамелеоните ще заведе ПБ точно там, откъдето връщане няма", заключва Петков.