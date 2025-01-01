"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 19 ноември - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове в жк. „Връбница“ 1 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539, СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ваня Костова“ - на кръстовището с ул. „Бакърено шосе“.
Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Акад. Стефан Младенов“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Акад. Стефан Младенов“ от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до ул. „8-ми декември“ и ул. „8- ми декември“ от ул. „Акад. Стефан Младенов“ до ул. „Росарио“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ на кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.