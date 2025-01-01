"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 19 ноември - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове в жк. „Връбница“ 1 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539, СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ваня Костова“ - на кръстовището с ул. „Бакърено шосе“.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Акад. Стефан Младенов“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Акад. Стефан Младенов“ от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до ул. „8-ми декември“ и ул. „8- ми декември“ от ул. „Акад. Стефан Младенов“ до ул. „Росарио“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ на кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.