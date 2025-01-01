"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 28 август - четвъртък във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Александър Стамболийски“ № 23, жк. "Разсадника-Коньовица" се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Вардар“ от бул. “Възкресение“ до бул. „Александър Стамболийски“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Вардар“ ъгъла с ул. „Рибен буквар“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.