Голяма авария остави без вода южните части на София, съобщиха от "Софийска вода".
Във връзка с отстраняване на аварията по ул. "Поп Евстатии Витошки" в кв. "Бояна" се налага спиране на водоподаването в следните райони:
- кв. „Драгалевци“
- кв. „Киноцентъра“
- кв. „Бояна“
- в.з Беловодски път
- кв. "Княжево"
- c. Владая - района между жп линия „София-Перник“, ул. „Лесковец“, ул.“Войнишко въстание“, ул. “Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул. “Равнище“
- в.з. Приплат
- в.з. Килиите
Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".